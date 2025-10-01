Dopo l’abbordaggio parte la protesta a Roma Dalla stazione Termini un corteo spontaneo | Puntiamo a Palazzo Chigi

Al grido «sciopero generale, blocchiamo tutto» i manifestanti riuniti in piazza dei Cinquecento in solidarietà alla Flotilla, si stanno dirigendo in corteo, concordato, verso via del Tritone, in direzione di largo   Chigi. Circa un migliaio di persone stanno ora attraversando le vie del centro. Il punto a Piazza dei Cinquecento. Si stanno mobilitando a Roma le diverse realtà pro-Flotilla dopo la notizia dell’ abbordaggio da parte di Israele. Attivisti si stanno concentrando nella zona di piazza dei Cinquecento, vicino alla stazione Termini, per una manifestazione spontanea. Anche gli studenti stanno raggiungendo il punto. 🔗 Leggi su Open.online

