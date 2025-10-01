Dopo l’abbordaggio l’Italia si mobilita per la Global Sumud Flotilla | presidi notturni a Torino Milano Napoli Genova
A Napoli occupano i binari della stazione centrale, a Roma sfilano per le vie del centro fino a Palazzo Chigi. Ma ci sono anche Torino, Milano che si uniscono alla mobilitazione generale contro il blocco della Global Sumud Flotilla da parte di Israele. Cortei spontanei e presidi prendono piede in diverse città italiane. Milano, in centinaia a Piazza Scala. Alcune centinaia di persone si sono radunate – per sostenere la consegna di cibo della Flotilla a Gaza – in piazza Scala a Milano. Pro-Pal, militanti dei centri sociali fra cui il Vittoria e il Lambretta, studenti contro «le violazioni del diritto internazionale del governo israeliano che sta compiendo un genocidio a Gaza e impedisce l’arrivo di aiuti umanitari». 🔗 Leggi su Open.online
