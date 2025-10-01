Dopo la frana di Abbadia riapre anche la linea ferroviaria ma si fermano i treni

Dopo la Statale 36, in direzione Sondrio, sulla quale la circolazione è tornata regolare dal primo pomeriggio di oggi, domani riapre anche la linea ferroviaria, rimasta danneggiata dalla frana avvenuta domenica ad Abbadia Lariana. "I tecnici di Rfi stanno ultimando il ripristino della linea. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

In questa notizia si parla di: dopo - frana

Frana in Val Bregaglia, Bondo rinasce dopo la tragedia: investiti 52 milioni di franchi

Maltempo Italia. Frana dopo un nubifragio, tutto travolto: strada chiusa

Cortina, nuova frana sulla statale Alemagna: strada chiusa dopo il temporale

Il sindaco di Morbegno dopo la frana di domenica sulla statale 36: «Riprendiamo l’ipotesi di collegarci alla Val Brembana». - facebook.com Vai su Facebook

Sp36 Palaiese dopo la frana: i lavori avanzano, ma la chiusura del cantiere slitta di due mesi https://ift.tt/BqvpZrj https://ift.tt/ZnEyfxY - X Vai su X

Frana sulla 36, conclusi gli interventi di disgaggio in parete. Giovedì riapre la ferrovia - Anas ha riaperto al traffico la corsia di marcia in direzione Sondrio della strada statale 36 al km 55,600 chiusa lo scorso 28 settembre a seguito della caduta di un masso di circa 3 metri cubi sul pi ... Si legge su msn.com

Riaperta la Statale 36 dopo la frana. Domani tocca alla linea ferroviaria - Sono terminati i lavori di disgaggio per mettere in sicurezza la parete da dove si è staccato il grosso masso che ha finito la sua corsa sulla carreggiata nord della Superstrada ... Secondo msn.com