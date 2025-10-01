Dopo la frana di Abbadia riapre anche la linea ferroviaria ma si fermano i treni
Dopo la Statale 36, in direzione Sondrio, sulla quale la circolazione è tornata regolare dal primo pomeriggio di oggi, domani riapre anche la linea ferroviaria, rimasta danneggiata dalla frana avvenuta domenica ad Abbadia Lariana. "I tecnici di Rfi stanno ultimando il ripristino della linea. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Frana sulla 36, conclusi gli interventi di disgaggio in parete. Giovedì riapre la ferrovia - Anas ha riaperto al traffico la corsia di marcia in direzione Sondrio della strada statale 36 al km 55,600 chiusa lo scorso 28 settembre a seguito della caduta di un masso di circa 3 metri cubi sul pi ... Lo riporta msn.com
Frana ad Abbadia Lariana: 500 bloccati, niente treni fino a mercoledì - Traffico ferroviario sospeso per 3 giorni, SS36 a una corsia ... Scrive leccotoday.it