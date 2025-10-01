Dopo la frana di Abbadia riapre anche la linea ferroviaria ma si fermano i treni

Dopo la Statale 36, in direzione Sondrio, sulla quale la circolazione è tornata regolare dal primo pomeriggio di oggi, domani riapre anche la linea ferroviaria, rimasta danneggiata dalla frana avvenuta domenica ad Abbadia Lariana. "I tecnici di Rfi stanno ultimando il ripristino della linea.

