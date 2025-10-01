Dopo il blitz scovati i nascondigli della droga | sequestro da oltre 20 chili e due arresti

Lecceprima.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

TAVIANOMELISSANO - Perquisizioni connesse alla maxi operazione antidroga delle scorse ore nel Salento, ribattezzata “Pit Bull”, che ha sgominato l’organizzazione dell’erede del clan Troisi, con ben diciotto arresti: i carabinieri del comando provinciale di Lecce con il supporto dello squadrone. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

