Dopo cinque mesi mi piace di nuovo un campo di calcio

Justcalcio.com | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

2025-09-30 16:42:00 Il web è in trepidazione: Miguel Gutiérrez (Madrid, 2001) sa già cosa significa debuttare nella serie A. L’ex de Real Madrid E Girona firmato in cambio di 18 milioni di euro ha lasciato alle spalle un lesioni alla caviglia. Il suo Stage in Napoli Non poteva iniziare in una fase migliore: San Siro. Il risultato non ha accompagnato: Milano ha vinto 2-1. Tuttavia, il internazionale spagnolo, che Ha iniziato come titolo, ha giocato l’intero gioco. Nel suo Prima opportunità con Conte ha dimostrato le sue abilità nella corsia di sinistra e la palla toccano che Innamorati degli ordini di Míchel a Girona. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

dopo cinque mesi mi piace di nuovo un campo di calcio

© Justcalcio.com - “Dopo cinque mesi mi piace di nuovo un campo di calcio”

In questa notizia si parla di: dopo - cinque

Eddington è il miglior film sulla pandemia cinque anni dopo il COVID-19

Ted Lasso continua a dominare Apple TV cinque anni dopo il debutto di successo

Myrta Merlino resta a Mediaset, il nuovo progetto dopo Pomeriggio Cinque

Verona, truffò un'anziana: finto avvocato arrestato dopo cinque mesi - È finito in carcere dopo oltre cinque mesi di indagini il finto avvocato che lo scorso 12 marzo avrebbe truffato con dei presunti complici un’anziana di Monteforte d’Alpone. Scrive corrieredelveneto.corriere.it

Juve, Howedes: 'Bello tornare al gol dopo cinque mesi' - Il difensore della Juventus Benedikt Howedes ha commentato così sui social il gol e la vittoria contro la Sampdoria: “Bellissima sensazione essere tornato con un gol dopo quasi cinque mesi senza ... Come scrive calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Dopo Cinque Mesi Piace