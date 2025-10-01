Dopo cinque mesi mi piace di nuovo un campo di calcio
2025-09-30 16:42:00 Il web è in trepidazione: Miguel Gutiérrez (Madrid, 2001) sa già cosa significa debuttare nella serie A. L’ex de Real Madrid E Girona firmato in cambio di 18 milioni di euro ha lasciato alle spalle un lesioni alla caviglia. Il suo Stage in Napoli Non poteva iniziare in una fase migliore: San Siro. Il risultato non ha accompagnato: Milano ha vinto 2-1. Tuttavia, il internazionale spagnolo, che Ha iniziato come titolo, ha giocato l’intero gioco. Nel suo Prima opportunità con Conte ha dimostrato le sue abilità nella corsia di sinistra e la palla toccano che Innamorati degli ordini di Míchel a Girona. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
