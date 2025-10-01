Dopo 7 anni Bocciardo cede il trono Nei 200 stile libero arriva l’argento

Soddisfazioni per il nuotatore Francesco Bocciardo ai Mondiali di Nuoto paralimpico di Singapore, da cui torna con l’ argento nei 200 metri stile libero categoria S5. Per anni ai vertici del nuoto paralimpico mondiale, il trentunenne on molla la presa e rimane sul podio, nonostante questa volta debba cedere l’oro, dopo tre vittorie consecutive, al 17enne ucraino Artem Oliinyk, che conduce la gara sempre in testa, chiudendo con il tempo di 2’23’’78. Al secondo posto segue subito Bocciardo, con il tempo di 2’27’’56, davanti al russo Kirill Pulver, con 2’29’’32. In questa tredicesima edizione, svoltasi dal 21 al 27 settembre, l’Italia si è laureata per la 4ª volta Campione del mondo paralimpico di nuoto, davanti a Usa e Cina, con 46 medaglie complessive (18 ori, 17 argenti e 11 bronzi), senza poter partecipare alle staffette per una dimenticanza al momento delle iscrizioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

