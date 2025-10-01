Dopo 7 anni Bocciardo cede il trono Nei 200 stile libero arriva l’argento
Soddisfazioni per il nuotatore Francesco Bocciardo ai Mondiali di Nuoto paralimpico di Singapore, da cui torna con l’ argento nei 200 metri stile libero categoria S5. Per anni ai vertici del nuoto paralimpico mondiale, il trentunenne on molla la presa e rimane sul podio, nonostante questa volta debba cedere l’oro, dopo tre vittorie consecutive, al 17enne ucraino Artem Oliinyk, che conduce la gara sempre in testa, chiudendo con il tempo di 2’23’’78. Al secondo posto segue subito Bocciardo, con il tempo di 2’27’’56, davanti al russo Kirill Pulver, con 2’29’’32. In questa tredicesima edizione, svoltasi dal 21 al 27 settembre, l’Italia si è laureata per la 4ª volta Campione del mondo paralimpico di nuoto, davanti a Usa e Cina, con 46 medaglie complessive (18 ori, 17 argenti e 11 bronzi), senza poter partecipare alle staffette per una dimenticanza al momento delle iscrizioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: dopo - anni
Sex and the city: la fine della storia di carrie dopo 25 anni
Planet hulk torna dopo 20 anni e cambia per sempre la storia di bruce banner
Danny devito riunione del film di fantascienza da 801 milioni dopo 6 anni
Dopo quasi otto anni, Daniel Day-Lewis ha interrotto il digiuno da film ed è tornato a recitare grazie al figlio Ronan, regista di Anemone. #ANSA - X Vai su X
! Dopo anni di attese, il l’ufficio del Commissario di Governo del dissesto idrogeologico guidato dal Presidente Schifani passa all’azione: 8,5 milioni di euro per mettere in sicurezza la SP 37 direzione Belmonte Mezzagno. Oltre 50.000 sici - facebook.com Vai su Facebook
Dopo 7 anni Bocciardo cede il trono. Nei 200 stile libero arriva l’argento - Soddisfazioni per il nuotatore Francesco Bocciardo ai Mondiali di Nuoto paralimpico di Singapore, da cui torna con l’argento ... Si legge su msn.com