Donnarumma | Voglio migliorarmi partita dopo partita Passato? Ora conta solo una cosa
Donnarumma torna in Francia con il Manchester City: «Parare resta la cosa più importante» Gianluigi Donnarumma torna questa sera in Francia per la prima volta da ex, dopo il suo trasferimento estivo dal Paris Saint-Germain al Manchester City. L’occasione è la sfida di Champions League contro il Monaco, un match carico di significato per il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Luis Enrique sgancia la bomba: "Perché non voglio più Donnarumma"
Luis Enrique stizzito su Donnarumma: «Non devo spiegare nulla, non voglio più parlare di questo»
Donnarumma entusiasta: «Contento di essere al Manchester City. Con la Nazionale voglio raggiungere quell’obiettivo»
Donnarumma: "Critiche sul gioco con i piedi? Lascio parlare la gente" - Gianluigi Donnarumma, portiere del Manchester City, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della partita di Champions League contro il Napoli: "Che ne penso delle critiche sul suo ...
Donnarumma alla vigilia della sfida con il Napoli: "Il PSG è il passato, non ne voglio parlare. Voglio vincere la Champions col Manchester City"