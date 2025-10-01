Donnarumma sconvolge l’Inghilterra | Ma davvero ha 26 anni!? Controllate su Google

Calcionews24.com | 1 ott 2025

. Giglio falso anziano sorprende Scott e Neville Sembra una vita che domina le aree di rigore, ma la carta d’identità dice che ha solo 26 anni. È il paradosso di Gianluigi Donnarumma, il portiere che per longevità e successi appare come un veterano, ma che . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Calcio: Donnarumma, 'affascinato dal City, voglio fare storia' - "Sono davvero felice ed emozionato di essere in uno dei migliori club al mondo. Come scrive ansa.it

