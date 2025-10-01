Donna vaga sui binari della stazione di Firenze | fino a un’ora di ritardi per i treni

Maxi ritardi dei treni partiti da Firenze o diretti alla città toscana nella mattina del 1 ottobre. Il motivo? Come riporta Repubblica, una donna è stata trovata a vagare sui binari della ferrovia vicino stazione di Santa Maria Novella. Dopo essere stata vista da un macchinista, la donna è stata portata in salvo dalla Polizia ferroviaria, che l’ha intercettata alla stazione di Firenze Statuto. L’allarme è arrivato poco dopo le 8 della mattina, in seguito al primo avvistamento del macchinista. Si è reso necessario il rallentamento, come da protocollo, dei treni in transito e sono subito partite le ricerche della donna, durate un’ora, tra Santa Maria Novella, Romito e Statuto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

