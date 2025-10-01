Donna trovata morta in casa scatta l’indagine Disposta l’autopsia
Una donna di 43 anni, cittadina bielorussa e residente a Magione, è stata trovata priva di vita nel suo appartamento. La tragica scoperta, avvenuta nella zona limitrofa all’autodromo, ha messo in moto la macchina delle indagini per fare luce sulle cause della morte. L’allarme è scattato in seguito alla segnalazione di una conoscente che da sabato non riusciva più a mettersi in contatto con lei. Non ricevendo risposte al telefono, la conoscente si è rivolta alla polizia locale, che è intervenuta sul posto per un controllo. Sono stati proprio gli agenti a fare la macabra scoperta nell’abitazione della donna. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: donna - trovata
Donna trovata senza vita in un fosso accanto a un monopattino
Donna trovata senza vita nella vasca da bagno di un appartamento
“Sangue ovunque”, donna trovata così nella vasca da bagno. Morte orribile
Giulianova, donna trovata senza vita in casa: non si vedeva da giorni - facebook.com Vai su Facebook
Donna trovata morta in casa: mistero a Latina https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/09/19/news/latina_donna_morta_muzio_scevola-424856627/?rss&ref=twhl… - X Vai su X
Donna trovata morta in casa, scatta l’indagine. Disposta l’autopsia - Una donna di 43 anni, cittadina bielorussa e residente a Magione, è stata trovata priva di vita nel suo appartamento. Riporta msn.com
Latina, donna di 63 anni trovata morta in casa. Pm: “È omicidio” - Il corpo senza vita di una donna è stato ritrovato nella sua casa, situata in via Muzio Scevola, nel quartiere Campo Boario. Segnala tg24.sky.it