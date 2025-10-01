Una donna di 43 anni, cittadina bielorussa e residente a Magione, è stata trovata priva di vita nel suo appartamento. La tragica scoperta, avvenuta nella zona limitrofa all’autodromo, ha messo in moto la macchina delle indagini per fare luce sulle cause della morte. L’allarme è scattato in seguito alla segnalazione di una conoscente che da sabato non riusciva più a mettersi in contatto con lei. Non ricevendo risposte al telefono, la conoscente si è rivolta alla polizia locale, che è intervenuta sul posto per un controllo. Sono stati proprio gli agenti a fare la macabra scoperta nell’abitazione della donna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Donna trovata morta in casa, scatta l’indagine. Disposta l’autopsia