Donna in bici travolta e morta in via Rio Sparto | il cordoglio e l' appello ai cittadini del sindaco Carlo Masci

Ilpescara.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Pescara piange un'altra giovane vita, una donna strappata ai suoi affetti, alla sua famiglia mentre si spostava sulle strade della nostra città. Ancor di più la piangono i familiari, gli amici, a cui va la nostra vicinanza e il nostro cordoglio. È una morte inaccettabile, sulle cui cause e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: donna - bici

Dramma e paura in via Duca D’Alessandro: investe una donna in bici (è grave in ospedale) e poi inveisce sui passanti

Brutta caduta in bici a Calolzio, donna trasferita in ospedale

Cortenova, investita in bici, muore donna di 64 anni

donna bici travolta mortaUbriaco e senza patente travolge e uccide una donna in bicicletta: Valeria Di Lorenzo aveva 43 anni - Valeria Di Lorenzo, una donna di 43 anni, è morta dopo essere stata travolta da un’auto in via Rio Sparto mentre attraversava ... Riporta msn.com

donna bici travolta mortaDonna muore in bici sulle strisce a Pescara, Masci, “tragedia inaccettabile” - Valeria Di Lorenzo, 43 anni, è morta ieri pomeriggio dopo essere stata travolta ... Secondo abruzzolive.it

Cerca Video su questo argomento: Donna Bici Travolta Morta