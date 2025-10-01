Donna in bici travolta e morta in via Rio Sparto | il cordoglio e l' appello ai cittadini del sindaco Carlo Masci

“Pescara piange un'altra giovane vita, una donna strappata ai suoi affetti, alla sua famiglia mentre si spostava sulle strade della nostra città. Ancor di più la piangono i familiari, gli amici, a cui va la nostra vicinanza e il nostro cordoglio. È una morte inaccettabile, sulle cui cause e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: donna - bici

