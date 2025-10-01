Donna dispersa a Favara vicino Agrigento durante il maltempo trascinata via dall' acqua appena scesa dall' auto

Notizie.virgilio.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Favara, in provincia di Agrigento, una donna risulta dispersa dopo essere stata travolta dalla furia dell'acqua per le strade causa del maltempo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

In questa notizia si parla di: donna - dispersa

donna dispersa favara vicinoMaltempo, una donna dispersa dopo un nubifragio nell’Agrigentino - Ricerche in corso a Favara, dove una donna è stata travolta dall’acqua dopo essere scesa dall’auto. Come scrive quotidiano.net

donna dispersa favara vicinoViolento nubifragio a Favara: dispersa una donna travolta dall'acqua dopo essere scesa dall'auto - Una donna di Favara, nell’Agrigentino, risulta dispersa dopo essere stata travolta dall’acqua subito dopo essere scesa dall’auto. Segnala msn.com

