Donna dispersa a Favara le ricerche continuano | momenti di tensione sedati dalle forze dell’ordine

Agrigentonotizie.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uomini e mezzi di vigili del fuoco e protezione civile ma anche carabinieri, vigili urbani e semplici cittadini sono alla ricerca di Marianna Bello, la trentottenne travolta dalla furia delle acque meteoriche e inghiottita dal sistema di convogliamento del canalone che da via Umberto, tramite una. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: donna - dispersa

Donna dispersa ritrovata dai vigili del fuoco a Badia Tedalda

Ore d'ansia per una donna dispersa sui Colli Sanrizzo

Donna ritrovata viva dopo 9 mesi dispersa nella Death Valley: la storia di Kelsey Pittman

donna dispersa favara ricercheMaltempo, una donna dispersa dopo un nubifragio nell’Agrigentino - Ricerche in corso a Favara, dove una donna è stata travolta dall’acqua dopo essere scesa dall’auto. quotidiano.net scrive

donna dispersa favara ricercheMaltempo, nubifragio nell'Agrigentino: una donna dispersa a Favara - La pioggia si è abbattuta nell'Agrigentino, trasformando le strade di Favara in fiumi in piena. Secondo tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Donna Dispersa Favara Ricerche