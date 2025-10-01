Donna dispersa a Favara le ricerche continuano | momenti di tensione sedati dalle forze dell’ordine
Uomini e mezzi di vigili del fuoco e protezione civile ma anche carabinieri, vigili urbani e semplici cittadini sono alla ricerca di Marianna Bello, la trentottenne travolta dalla furia delle acque meteoriche e inghiottita dal sistema di convogliamento del canalone che da via Umberto, tramite una. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
