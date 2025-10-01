Dondi nuovo assessore a Turismo Sport e Giovani
Il sindaco di Savignano, Enrico Tagliavini, ha ufficializzato ieri il nome del nuovo assessore che va a completare la giunta comunale, dopo le dimissioni nelle scorse settimane, per motivi personali, di Antonella Gozzi. Il primo cittadino ha nominato Sabrina Dondi, 51 anni, conferendole le deleghe a Turismo, Rapporti con la Pro Loco, Sport, Politiche giovanili, Rapporti con il consiglio comunale dei ragazzi, Pari opportunità, Musei. Contestualmente, c’è stato anche un rimpasto di deleghe in seno alla giunta savignanese. Il sindaco Tagliavini si è ripreso le deleghe a Welfare, Politiche Sociali e Scuola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
