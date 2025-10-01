Donato su San Siro | Milan ed Inter le vere vincitrici Ora spazio al nuovo impianto

Nuovo San Siro, il sindaco di San Donato: «Milan ancora interessato al progetto con noi. Per l’Inter sarà complicato…»

San Siro, il giorno del giudizio: cosa succede se passa il "sì" e cosa se passa il "no". San Donato, ricorsi e... Gli scenari

Serafini: “San Siro non era rinnovabile. Il Milan ha speso milioni per San Donato. Persi …”

Mazzei, consigliere partito Sala, in Consiglio Comunale su S.Siro: "Se si dice no sulla delibera, non si potrebbe più decidere. Si consegnerebbe destino di parte della città ai fondi subendo le loro scelte, che vorrebbero dire come minimo almeno uno stadio a S - X Vai su X

San Donato, sfuma il sogno dello stadio. E il futuro dell’area San Francesco è tutto da riscrivere - LO SCENARIO Dopo il via libera di Milano alla vendita di San Siro a Milan e Inter, spunta anche una sentenza che mette a repentaglio il progetto alternativo di una “città dello sport” nel Sudmilano ... Come scrive ilcittadino.it

Serafini: “San Siro non era rinnovabile. Il Milan ha speso milioni per San Donato. Persi - Luca Serafini, giornalista che spesso parla del Milan, ha commentato la notizia a TMW Radio ... Scrive msn.com