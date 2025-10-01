Domenica in scena la Casentino Bike sfida finale per 4 circuiti

Arezzo, 1 ottobre 2025 – E’ stata superata quota 500 iscritti per l’edizione 2025 della Casentino Bike, la gara di Bibbiena che sarà chiamata a mettere il sigillo sull’Appennino Superbike, la grande challenge nazionale che ha messo insieme ben 14 classiche, come anche sulla Coppa Toscana Mtb che chiude il suo lungo cammino attraverso le principali prove regionali e anche per Rampitek e la challenge Foreste Casentinesi. La gara aretina è alla 32esima edizione, ma si preannuncia una delle più belle della sua lunga storia che affonda le radici nel secolo scorso. Hanno già garantito la loro presenza i campioni uscenti, Stefano Valdrighi e Giorgia Giannotti, che rimettono in palio il loro titolo sul duro percorso di 63 km per 2. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Domenica in scena la Casentino Bike, sfida finale per 4 circuiti

