Domenica In Mellone | L’asse portante della trasmissione è e resta Mara Venier

Ildifforme.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli ascolti bassi di Domenica In fanno preoccupare, ma Angelo Mellone ci tiene a specificare che è presto per tirare le somme. Il direttore del day time Rai ha anche risposto alle accuse di Tele - Meloni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

domenica in mellone l8217asse portante della trasmissione 232 e resta mara venier

© Ildifforme.it - Domenica In, Mellone: “L’asse portante della trasmissione è e resta Mara Venier”

In questa notizia si parla di: domenica - mellone

Cerca Video su questo argomento: Domenica Mellone L8217asse Portante