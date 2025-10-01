Domenica di solidarietà con gli anziani
Castiglion Fiorentino accende i riflettori sulla solidarietà. Domenica 5 ottobre il centro storico sarà teatro di una giornata speciale, dedicata agli anziani e alle persone con disabilità. L’iniziativa, dal titolo "Riaccendi la vita", è promossa dalla Consulta del Volontariato Sociale insieme alle parrocchie del Vicariato. Un appuntamento che vuole mettere al centro chi vive più spesso la fragilità quotidiana, coinvolgendo ospiti delle RSA Serristori e della Casa della Salute, della Casa di Pinocchio e dell’associazione Ragazzi Speciali. Il programma prevede il ritrovo alle 10.30 in piazza della Collegiata, poi alle 11 la Santa Messa nella chiesa di San Giuliano. 🔗 Leggi su Lanazione.it
