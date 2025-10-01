Domenica al Museo gratis il 5 ottobre in Campania | tutti i siti
Torna la Domenica al Museo con ingresso gratuito: ecco tutti i musei e i siti della Campania che aderiscono all’iniziativa. Il 5 ottobre torna l’appuntamento con la Domenica al Museo, nel corso della quale sarà possibile visitare i luoghi della cultura statali, con ingresso gratuito. Il 5 ottobre si rinnova dunque l’appuntamento con #domenicalmuseo, l’iniziativa . 🔗 Leggi su 2anews.it
Domenica al museo di ottobre 2025: musei gratis a Milano e in Lombardia - Domenica 5 ottobre 2025, in quanto prima domenica del mese, i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali garantiscono l’ accesso gratuito a tutti i visitatori in occasione della ... Lo riporta mentelocale.it
Domenica al Museo a Napoli 5 ottobre 2025, elenco musei gratuiti - Nuovo appuntamento con la Domenica gratuita a Napoli e in Campania: ecco tutti i luoghi che aderiscono all'iniziativa. Da napolike.it