Domani torna Bar Carlino Bologna-Friburgo al Dall’Ara Un pre-partita tutto da vivere

Ed è ancora Bar Carlino. Domani, nella consueta cornice di Neri Pasticceria Caffetteria, in via Saragozza, al civico 81 torna il nostro show che accompagna i rossoblù nella cavalcata dell’ Europa League. E con Bar Carlino - giunto alla seconda puntata di questa seconda, spumeggiante, stagione – i rossoblù tornano in campo, questa volta al DallAra, per la sfida internazionale che li vede opposti ai tedeschi del Friburgo. L’appuntamento con Bar Carlino è dalle 17 alle 18, per un’ora di diretta sotto il portico più bello del mondo, quello di San Luca: i nostri cronisti infatti vi aspettano per raccontare aneddoti, curiosità e segreti dello squadrone rossoblù, che alle 18. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

