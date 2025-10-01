Ed è ancora Bar Carlino. Domani, nella consueta cornice di Neri Pasticceria Caffetteria, in via Saragozza, al civico 81 torna il nostro show che accompagna i rossoblù nella cavalcata dell’ Europa League. E con Bar Carlino - giunto alla seconda puntata di questa seconda, spumeggiante, stagione – i rossoblù tornano in campo, questa volta al Dall’Ara, per la sfida internazionale che li vede opposti ai tedeschi del Friburgo. L’appuntamento con Bar Carlino è dalle 17 alle 18, per un’ora di diretta sotto il portico più bello del mondo, quello di San Luca: i nostri cronisti infatti vi aspettano per raccontare aneddoti, curiosità e segreti dello squadrone rossoblù, che alle 18. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Domani torna Bar Carlino. Bologna-Friburgo al Dall’Ara. Un pre-partita tutto da vivere