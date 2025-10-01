Dolore nel mondo dell' arte è morto Gianni Gori | Era una mente eclettica

È morto all'età di 81 anni Gianni Gori, artista cervese di fama internazionale che fu anche direttore dell'Accademia delle Belle Arti di Ravenna. Arriva il cordoglio del sindaco di Cervia Mattia Missiroli e dell’assessora alla cultura Federica Bosi: "La scomparsa di Gianni Gori lascia un vuoto. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it