Dolore a Polla | addio alla piccola Emma proclamato il lutto cittadino
Polla a lutto: è volata in Cielo troppo presto, la piccola Emma, stroncata a soli 13 anni da un brutto male. La piccola è spirata presso l'ospedale Bambino Gesù di Roma. Il cordoglio dell'Istituto di Polla-IPSSAS: “Con profonda tristezza, la Dirigente Scolastica Carmela Taglianetti, la D.S.G.A. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: dolore - polla
Lutto cittadino oggi a Polla, nel giorno del funerale della piccola Emma Venosa, strocata a soli 13 anni da una malattia che non le ha lasciato scampo. Era ricoverata in ospedale a Roma dove è deceduta. Un dolore che ha colpito tutta la comunità vicina ai fam - facebook.com Vai su Facebook
Penne, addio alla piccola Dana morta per un malore a soli due anni - È quello che ha accompagnato i funerali della piccola Dana, la bambina di due anni, morta l'altra notte in ospedale a Pescara. Riporta ilmessaggero.it
Il dolore del primario e l'addio struggente al piccolo Andrea: «Ora puoi giocare in cielo piccolino» - Un messaggio toccante e profondamente umano, quello affidato ai social da Giancarlo Negro, primario di Rianimazione presso l'ospedale "Sacro Cuore di Gesù" di Gallipoli. Scrive quotidianodipuglia.it