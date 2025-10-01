Dobbiamo salvare le tombe storiche Appello dell’Istituto del Nastro Azzurro
AREZZO Un appello forte e chiaro arriva dall’ Istituto del Nastro Azzurro di Arezzo, che ha scritto ai sindaci e alle autorità della provincia per chiedere un impegno concreto nella tutela delle tombe storiche presenti nei cimiteri del territorio. L’obiettivo è preservare sepolture che non rappresentano soltanto luoghi di ricordo privato, ma veri e propri scrigni di memoria collettiva, capaci di raccontare vicende personali e pagine di storia nazionale. Nella lettera, firmata dal presidente dell’Istituto, cavalier Stefano Mangiavacchi, viene sottolineata l’urgenza di restituire centralità ai cimiteri come spazi di identità e cultura. 🔗 Leggi su Lanazione.it
