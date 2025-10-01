Dmytro la ludopatia e il debito saldato in parte
Dmytro Shuryn aveva problemi di ludopatia e c’è chi gli aveva prestato anche 5mila euro. Il caso del delitto di Obi è tornato ieri al centro della trasmissione “La vita in diretta“ di Rai Uno. Si parla di un’amica connazionale che in questi giorni sarebbe stata sentita anche dagli inquirenti. La donna, a quanto pare, sarebbe passata nella casa di via Conti per chiedere di riavere i suoi soldi, ma non avrebbe notato nulla di strano. A notare invece un cattivo odore proveniente dalla cantina, che si trova nel seminterrato dove sono i garage in via Conti, erano stati vicini di casa che mai però avrebbero pensato ad un cadavere. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: dmytro - ludopatia
Omicidio Obi, Dmytro Dr Jeckyl e Mr Hyde per ludopatia, Gip “può reiterare reato e fuggire” http://ow.ly/MpMq106mSQe [http://TuttOggi.info] #cronaca - X Vai su X
"L'ho ucciso io". Dmytro Shuryn, 33enne ucraino, ha confessato il delitto del suo ex collega di lavoro Bala Sagor, detto Obi, aiuto cuoco di 21 anni i cui resti sono stati trovati il 22 settembre non lontano dalla stazione di Spoleto (Perugia). Le indagini si sono da - facebook.com Vai su Facebook
Dmytro, la ludopatia e il debito saldato in parte - Il caso del delitto di Obi è tornato ieri al centro della trasmissione “La vita in diretta“ di Rai Uno. Scrive lanazione.it
Omicidio di Sagor Bala a Spoleto, movente svelato: Dmytro Shuryn avrebbe ucciso per un prestito da 100 euro - Shuryn Dmytro ha confessato l’omicidio di Bala Sagor a Spoleto: il giovane è stato ucciso per un debito di 100 euro. virgilio.it scrive