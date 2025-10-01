Dmytro Shuryn aveva problemi di ludopatia e c’è chi gli aveva prestato anche 5mila euro. Il caso del delitto di Obi è tornato ieri al centro della trasmissione “La vita in diretta“ di Rai Uno. Si parla di un’amica connazionale che in questi giorni sarebbe stata sentita anche dagli inquirenti. La donna, a quanto pare, sarebbe passata nella casa di via Conti per chiedere di riavere i suoi soldi, ma non avrebbe notato nulla di strano. A notare invece un cattivo odore proveniente dalla cantina, che si trova nel seminterrato dove sono i garage in via Conti, erano stati vicini di casa che mai però avrebbero pensato ad un cadavere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Dmytro, la ludopatia e il debito saldato in parte