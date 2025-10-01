Dl Terra dei fuochi | le reazioni del mondo della politica

Tempo di lettura: 6 minuti “Non è possibile che il governo faccia un provvedimento chiamato Terra dei fuochi, e poi si debba scoprire che questo testo non ha accolto nulla delle richieste di chi vive in quei luoghi, territori che per decenni non sono stati ascoltati. Questo provvedimento è uno slogan che il governo Meloni vuole vendere in campagna elettorale. Ma davvero pensano di risolvere il problema della Terra dei fuochi con 15 milioni che non bastano neanche per pagare la struttura del commissario straordinario? Ricordo che questo governo non ha messo soldi né sugli screening sanitari né sulle indagini epidemiologiche e che sulle bonifiche ha messo pochi spiccioli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

