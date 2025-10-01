Dl Terra dei fuochi | le reazioni del mondo della politica

Anteprima24.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 6 minuti “Non è possibile che il governo faccia un provvedimento chiamato Terra dei fuochi, e poi si debba scoprire che questo testo non ha accolto nulla delle richieste di chi vive in quei luoghi, territori che per decenni non sono stati ascoltati. Questo provvedimento è uno slogan che il governo Meloni vuole vendere in campagna elettorale. Ma davvero pensano di risolvere il problema della Terra dei fuochi con 15 milioni che non bastano neanche per pagare la struttura del commissario straordinario? Ricordo che questo governo non ha messo soldi né sugli screening sanitari né sulle indagini epidemiologiche e che sulle bonifiche ha messo pochi spiccioli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

dl terra dei fuochi le reazioni del mondo della politica

© Anteprima24.it - Dl Terra dei fuochi: le reazioni del mondo della politica

In questa notizia si parla di: terra - fuochi

Terra dei Fuochi: sequestri, denunce e 130mila euro di multe. Sigilli a officina e autolavaggio | FOTO

Qualiano, la Terra dei Fuochi continua a bruciare: cassoni abbandonati e illegalità diffusa sulla grande viabilità

Terra dei fuochi, attività più mirate per il contrasto ai roghi

dl terra fuochi reazioniDl “Terra dei Fuochi”, via libera del Senato: nuovi reati ambientali e nasce il Dipartimento per il Sud - Il decreto prevede anche uno stanziamento di 15 milioni di euro destinati per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati. Scrive ilcrivello.it

dl terra fuochi reazioniINCENDIO TEANO - Graziano presenta un emendamento al Dl Terra dei fuochi per stanziare 15 milioni per la bonifica. Appello a tutte le forze politiche - 15:52:07 “Con un emendamento al decreto ‘Terra dei Fuochi’ chiediamo lo stanziamento di 15 milioni di euro in due anni per la bonifica dei territori colpiti dal grave incendio del 16 agosto 2025 nell’ ... Come scrive casertafocus.net

Cerca Video su questo argomento: Dl Terra Fuochi Reazioni