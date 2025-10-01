Dl Giustizia sì del Senato E' legge
18.14 Via libera dall'Aula del Senato al Decreto Giustizia, approvato con voto per alzata di mano. Il testo, che aveva già avuto il sì della Camera, è legge. Con le nuove norme si amplia, tra l'altro, fino al 30 giugno 2026 la possibilità di impiegare in modo più flessibile i magistrati per "garantire la celere definizione dei procedimenti pendenti in relazione al rispetto dei tempi del Pnrr". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Giustizia, sì del Senato ai due Csm. Il voto finale martedì prossimo, referendum nella primavera 2026
Giustizia, via libera Senato a tutti gli articoli di riforma separazione carriere: martedì voto finale
Riforma giustizia, via libera del Senato a tutti gli articoli su separazione delle carriere, voto finale il 22/07, magistratura: "Rischi incostituzionalità"
