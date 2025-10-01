D opo anni di attesa, Gary Oldman è ora ufficialmente un Sir. A conferirgli ieri il titolo di cavaliere – Knight Bachelor – è stato il principe William, che ha accolto l’attore londinese, 67, nel castello di Windsor, assieme ad altri vip come l’attrice Samantha Morton e l’attaccante della nazionale di calcio inglese femminile Rachel Daly. Il principe William e Cate Blanchett insieme per la moda sostenibile X Il principe William nomina cavaliere Gary Oldman. Durante l’investitura, William ha menzionato alcuni dei personaggi più famosi interpretati da Oldman, come Winston Churchill, in L’ora più buia, e Zorg nel Quinto Elemento. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Divertente scambio di battute ieri all’investitura a Windsor tra il principe William e Gary Oldman sull’ultimo personaggio interpretato dall’attore