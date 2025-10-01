Roma, 1 ott. (askanews) - Negli ultimi 10 anni si parla di più di diversità e inclusione e il 58% degli italiani dice di essere più consapevole rispetto a questi temi, con l'informazione a fare da traino nello stimolare riflessioni e dibattito (72%), seguita da film (60%), serie tv (56%) e programmi tv (50%). È quanto emerge dalla ricerca ("Diversity media research report 2025") realizzata da Fondazione Diversity (con il sostegno di HeM), presentata a Roma alla Stampa Estera in occasione dei 10 anni dei Diversity Media Awards, evento che premia contenuti mediali e personaggi che si sono distinti per la rappresentazione della diversità, dell'equità e dell'inclusione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Diversità, "i media sono centrali, ma serie e film più inclusivi"