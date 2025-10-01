Divento pazza Grande Fratello li vede così nella notte ed è il caos tra i concorrenti

Notte agitata e prime scintille al Grande Fratello. La convivenza nella Casa ha già mostrato le sue fragilità, con una discussione scoppiata a poche ore dall’inizio del reality e protrattasi fino al mattino. Quella che doveva essere una semplice serata tra giochi e risate si è trasformata in un momento di tensione. Le dinamiche tra i ‘casalinghi’, come li chiama Simona Ventura, iniziano a farsi concrete, mostrando quanto sarà difficile mantenere la calma sotto i riflettori. Tutto è iniziato con una scena apparentemente innocua. Alcuni inquilini, riuniti sul letto di Anita, hanno improvvisato un momento goliardico: Francesco ha iniziato a saltare, Domenico e Giulia hanno dato il via a una battaglia di cuscini che ha coinvolto Simone, Benedetta, Giulio e Omer. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it