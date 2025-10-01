Divento Grande conclusa con successo la fase di valutazione del progetto della Prometeo Onlus

Si è appena conclusa la fase di valutazione del progetto "Divento Grande-Centro Polivalente diffuso per giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico e altre disabilità con bisogni complessi", un’iniziativa promossa dall’associazione Prometeo Onlus (sede di Siderno) e realizzata in regime. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Siderno, conclusa con successo la fase di valutazione del progetto “Divento Grande – Centro Polivalente Diffuso” - Si è appena conclusa la fase di valutazione del progetto “Divento Grande – Centro Polivalente diffuso per giovani ed adulti con disturbo dello spettro autistico ed altre disabilità con bisogni comples ... Secondo strettoweb.com

