Dissesto idrogeologico nel Foggiano | 19 milioni per ridurre il rischio alluvioni i progetti

Foggiatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per il 2025, la Regione Puglia riceverà quasi 19 milioni di euro destinati alla realizzazione di cinque interventi prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Si tratta di opere essenziali per la tutela del suolo e la sicurezza delle popolazioni.” A renderlo noto è il viceministro. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: dissesto - idrogeologico

Incendi, nubifragi e dissesto idrogeologico, Ditto: Occorre formare figure professionali ad hoc

Al Libro possibile la presentazione del volume 'Contrasto al dissesto idrogeologico in Puglia'

Dissesto idrogeologico, fissato il nuovo incontro col ministro Musumeci per discutere di piano degli interventi e contributi

dissesto idrogeologico foggiano 19Dissesto idrogeologico nel Foggiano: 19 milioni per ridurre il rischio alluvioni, i progetti - Per il 2025, la Regione Puglia riceverà quasi 19 milioni di euro destinati alla realizzazione di cinque interventi prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Si legge su foggiatoday.it

dissesto idrogeologico foggiano 19SICUREZZA Puglia, Gava: “Quasi 19 milioni di euro per il contrasto al dissesto idrogeologico” - "Il dissesto idrogeologico – prosegue Gava – rappresenta una delle principali criticità ambientali e di sicurezza per l'Italia. Come scrive statoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Dissesto Idrogeologico Foggiano 19