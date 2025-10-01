Disposta l'autopsia per Alex Locatelli l'uomo trovato morto nella propria auto dopo 17 giorni di ricerche

Si chiamava Alex Locatelli l'uomo di 46 anni trovato morto ieri, 30 settembre, nella sua auto a Boltiere: era scomparso lo scorso 14 settembre. Gli inquirenti escluderebbero l'ipotesi dell'omicidio, nei prossimi giorni l'autopsia chiarirà le cause della morte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: disposta - autopsia

Soffocata da un boccone, disposta l’autopsia sulla 53enne. “La serata era appena iniziata”

Morta dopo un intervento a Codogno, disposta autopsia sul corpo di Giuseppa Cuva: il dubbio dell’errore umano

Morte sospetta al Santa Scolastica, disposta l’autopsia su Anna Balzano: indaga la Procura di Cassino

È stata disposta l'autopsia per chiarire quali siano state le cause della morte. Gli inquirenti cercano la persona che l'ha accompagnata fino alle porte del Pronto Soccorso prima di andare via - facebook.com Vai su Facebook

Boltiere, Alex Locatelli trovato morto in auto dopo 17 giorni. L'allarme del padre che lo stava cercando - L’aut0 chiusa dall’interno, i sedili posteriori reclinati, e dentro il corpo di un uomo che era stato visto l’ultima volta oltre due settimane prima. Segnala msn.com

Boltiere, il giallo del cadavere di Alex Locatelli trovato in un'auto parcheggiata vicino a Zingonia - Il corpo trovato fra il bagagliaio e il sedile posteriore. Da bergamo.corriere.it