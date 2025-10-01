Disney rimuove la data di uscita di un film Marvel e sfata 5 teorie sul MCU
Il Marvel Cinematic Universe ha appena visto un film essere rimosso dal suo programma di uscita, il che smentisce alcune importanti teorie sul futuro del franchise. La Marvel si prepara ad affrontare un paio d’anni molto intensi al botteghino. Dopo che i film del MCU del 2025 hanno faticato a ottenere buoni risultati nelle sale, il MCU ha tre colossi in uscita a breve. Nel 2026, Spider-Man: Brand New Day e Avengers: Doomsday riporteranno in auge due dei franchise più importanti dell’MCU. Poi, il 2027 concluderà la saga del Multiverso con Avengers: Secret Wars. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
In questa notizia si parla di: disney - rimuove
Prodotti Disney falsi su Temu, il colosso cinese rimuove i falsi dal sito (ma non paga la multa) https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/09/08/news/temu_rimuove_prodotti_disney_contraffatti_falsi_multa-424833592/?rss&ref=twhl… - X Vai su X
Disney e 20th Century Animation hanno annunciato ufficialmente il sequel di THE SIMPSONS MOVIE, che uscirà al cinema il 23 luglio 2027. Il film prende il posto di un cinecomic Marvel senza titolo che era previsto per quella data, ora rimosso dal calendario. - facebook.com Vai su Facebook
Elio arriva su Disney Plus, la data di uscita in streaming del film d'animazione Pixar - L'avventura fantascientifica animata racconta la storia di Elio, un ragazzino con una fervida immaginazione che si ritrova inavvertitamente teletrasportato nel Communiverse, un'organizzazione ... Segnala tg24.sky.it
Hoppers, il film Pixar avrà un titolo davvero assurdo in Italia: svelata la data d'uscita - In Italia Hoppers dei Pixar Animation Studios avrà un titolo molto diverso da quello originale; in più, scoprite la data ... cinema.everyeye.it scrive