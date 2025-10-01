Disney Dreamlight Valley | guida completa al percorso stellare Witchful Thinking e ai premi
l’aggiornamento di halloween di disney dreamlight valley: novità e ricompense stagionali. Con l’arrivo della stagione autunnale, Disney Dreamlight Valley si prepara a celebrare Halloween attraverso una recente patch gratuita e un nuovo percorso stellare ricco di premi a tema. L’aggiornamento, intitolato Return to Beast’s Castle, è stato rilasciato il 1° ottobre e introduce personaggi iconici come Lumière e Cogsworth, oltre a un mistero inquietante ambientato nella valle. il nuovo star path: witchful thinking. In concomitanza con l’update, prende avvio il Witchful Thinking Star Path, una serie di missioni temporanee che permettono di ottenere oggetti esclusivi legati all’autunno, alle streghe e alla magia. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
