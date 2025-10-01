Discariche Rocca seccato con le province del Lazio | Viterbo non può più sostenere da sola tutta la regione
È atteso entro la fine dell'anno il nuovo piano regionale dei rifiuti, ma le tensioni non mancano. Il governatore Francesco Rocca punta il dito contro le amministrazioni delle altre province del Lazio, accusate di non aver collaborato nell'individuazione dei siti destinati a nuove discariche.
#RoccaSanGiovanni. Il Consiglio di Stato boccia in via definitiva riapertura discarica di amianto #abruzzo #ambiente #cronaca
Discarica di Roccasecca, il Tar revoca lo stop e ripristina le autorizzazioni - Il Tribunale Amministrativo Regionale di Latina ha revocato la sospensione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali precedentemente imposta alla discarica Mad di Roccasecca, riportando in attività ...
Emergenza rifiuti in provincia di Foggia, discariche piene - Da ieri una lunga fila di camion con rifiuti staziona davanti all'impianto di biostabilizzazione di Passo Breccioso dove conferiscono i rifiuti molti ...