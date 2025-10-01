Discariche Rocca seccato con le province del Lazio | Viterbo non può più sostenere da sola tutta la regione
È atteso entro la fine dell'anno il nuovo piano regionale dei rifiuti, ma le tensioni non mancano. Il governatore Francesco Rocca punta il dito contro le amministrazioni delle altre province del Lazio, accusate di non aver collaborato nell'individuazione dei siti destinati a nuove discariche. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Discariche, Rocca "seccato" con le province del Lazio: "Viterbo non può più sostenere da sola tutta la regione"
Francesco Rocca accusa le Province di aver abbandonato la Regione sull’emergenza rifiuti. “Faremo da soli”, annuncia, con 60 milioni già stanziati per impianti e raccolta differenziata. Ma senza discariche, avverte, il sistema non potrà mai reggere. - X Vai su X
