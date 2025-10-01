disattiva la voce irritante di mute vee in skate 4 con questa semplice impostazione

analisi di skate 4: gameplay, personaggi e critica. Il nuovo titolo di skate in modalità live-service si distingue principalmente per la qualità del gameplay di skating, considerato molto convincente e fedele alle meccaniche originali che hanno reso celebre la serie. L’esperienza complessiva presenta diversi aspetti discutibili che influenzano negativamente la percezione del gioco. valutazione del gameplay e delle caratteristiche tecniche. ottimo sistema di controllo. Il cuore di skate risiede nel suo sistema di controllo Flick-It, che permette ai giocatori di eseguire trick con grande precisione, riproducendo fedelmente le sensazioni delle sessioni reali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

