Disagi in vista sull' A4 | svincoli chiusi per i lavori
Disagi in vista per gli automobilisti che percorreranno l’A4 Milano-Brescia: per consentire alcuni lavori di manutenzione dei pali luce sono state previste delle chiusure temporanee degli svincoli sulla tangenziale Est.Le chiusureA partire dalle 22 di oggi, mercoledì 1 ottobre e fino alle 5 di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
In questa notizia si parla di: disagi - vista
Tangenziale Nord, chiude lo svincolo: disagi in vista
Pieve, Humanitas a ostacoli. Lavori e strada chiusa. Cambia la viabilità code e disagi in vista
Treni, altri disagi in vista: lavori nella stazione di Lecco da fine luglio
Cantiere di Piazza Moro a Bari, Leccese: «Chieste garanzie su riapertura strada per allentare disagi in vista del Natale» - News - X Vai su X
? PALERMO-VENEZIA: L’INVITO DEL CLUB AI TIFOSI In vista della gara di domani Palermo-Venezia, il Palermo FC ribadisce l’invito a recarsi al Renzo Barbera con ampio anticipo per agevolare le procedure di accesso all’impianto, al fine di evitare disagi - facebook.com Vai su Facebook
Camion si ribalta in A4: carico di mais si riversa sulla carreggiata, traffico bloccato - PADOVA – Mattinata di disagi lungo l’ autostrada A4 in direzione Milano, dove intorno alle 6:45 un autotreno carico di mais si è ribaltato all’altezza di Limenella/Padova Ovest (km 354). Scrive nordest24.it