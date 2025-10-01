Disabile violentato nel centro d' aiuto | parroco condannato a 8 anni

Casertanews.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una condanna severa del Tribunale di Napoli chiude un lungo e complesso processo che ha svelato una storia drammatica di abuso di potere e di fiducia tradita all’interno di un contesto di assistenza.La Nona Sezione Penale del Tribunale di Napoli ha riconosciuto colpevole don Roberto Gerolamo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: disabile - violentato

"Andiamo a fare una passeggiata", ragazzo disabile violentato nella pineta: denunciato straniero

Cerca Video su questo argomento: Disabile Violentato Centro D