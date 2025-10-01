Disabile violentato nel centro d' aiuto | parroco condannato a 8 anni
Una condanna severa del Tribunale di Napoli chiude un lungo e complesso processo che ha svelato una storia drammatica di abuso di potere e di fiducia tradita all’interno di un contesto di assistenza.La Nona Sezione Penale del Tribunale di Napoli ha riconosciuto colpevole don Roberto Gerolamo. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: disabile - violentato
"Andiamo a fare una passeggiata", ragazzo disabile violentato nella pineta: denunciato straniero
"Andiamo a fare una passeggiata", ragazzo disabile violentato nella pineta: denunciato straniero https://salernotoday.it/cronaca/capaccio-paestum-disabile-violentato-pineta-21-settembre-2025.html… https://citynews-salernotoday.stgy.ovh/~media/original-hi/6 - X Vai su X
L’uomo ha accusato la madre di abusi sessuali fin da piccolo ora è legalmente il genitore del fratello Il 26enne Logan Gifford è stato legalmente dichiarato il padre di suo fratello, un ragazzino disabile, dopo una lunga battaglia legale in cui ha chiesto ai giudici - facebook.com Vai su Facebook