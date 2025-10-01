"Con il suo messaggio ai parlamentari Laura Santi ancora una volta ha dato prova non solo di straordinario coraggio ma anche di un profondo senso civico che l’ha portata ad un appello a nome di tutte le persone che affrontano con indicibili sofferenze una patologia terminale o invalidante". Parole dall’associazione WeTree che venerdì al complesso di San Matteo degli Armeni, consegnerà “Una quercia per Laura”: l’albero, intitolato a Laura Santi. Saranno presenti Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, la sindaca Vittoria Ferdinandi, il vicesindaco Marco Pierini, l’assessore, David Grohmann, Stefano Massoli, marito della giornalista e attivista perugina, il quale ha apprezzato le parole scelte dall’associazione nazionale weTree nella targa che sarà collocata accanto alla quercia: “Per il suo straordinario coraggio, per la sua forza e per il messaggio che ci ha lasciato: una testimonianza costante in difesa del diritto fondamentale di decidere della propria vita, liberamente e autonomamente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Diritti e fine vita, “Una quercia per Laura“: "Si è battuta per una società più giusta"