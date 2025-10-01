dirigente comunale sospeso dal servizio

Trenta giorni di sospensione dal servizio, il provvedimento più severo mai applicato a un dipendente del Comune è stato comminato a una dirigente comunale, Mara Latini, che si occupa dei lavori pubblici. Se ne è discusso lunedì sera in Consiglio comunale. È stato il consigliere di Forza Italia Antonio Bobbio Pallavicini a chiedere delle informazioni sulla decisione adottata dal segretario generale del Comune, Mario Spoto, per una vicenda legata agli incentivi sui progetti Pnrr. "Questa non è soltanto una questione amministrativa – ha fatto presente Bobbio Pallavicini –, c’è anche un problema legato al diritto del lavoro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

