Direttore del teatro Simone Caffaz al curaro Chiede l’accesso agli atti e punta alla Procura

La richiesta di accesso agli atti, l’annuncio di andare in Procura e una ricorstruzione dei fatti che la dice lunga sulla trasparenza. Simone Caffaz ieri in in consiglio comunale ha presentato un’interrogazione al curaro sul pasticciaccio del direttore del teatro Animosi, secondo Caffaz e molti altri, prima scelto, poi confermato con un bando. Ricordando come "nessun atto sia presente sull’albo pretorio sulla chiusura della procedura e che la notizia sia stata ufficializzata sulla stampa, in assenza degli atti formali", Caffaz chiede perché "la selezione iniziata a giugno si sia conclusa solo adesso, a stagione già definita, contrariamente a quanto affermato da Gea Dazzi che riteneva prodromica la nomina alla programmazione della nuova stagione". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Direttore del teatro. Simone Caffaz al curaro. Chiede l’accesso agli atti e punta alla Procura

In questa notizia si parla di: direttore - teatro

Una Venezi a Venezia: la nomina del direttore d’orchestra per la guida del Teatro La Fenice

Beatrice Venezi direttore musicale del Gran Teatro La Fenice

Teatro Stabile, il nuovo direttore è Mario Giorgetti

Radio Lombardia. . Ospite di Mattino Lombardia Corrado Accordino, direttore artistico del Teatro Binario 7 di Monza e regista che ci parla della nuova stagione. #teatro #binario7 #nuovastagione - facebook.com Vai su Facebook

Con una lettera indirizzata al Sovrintendente Nicola Colabianchi, Professoresse e Professori d’orchestra del Teatro La Fenice chiedono "pubblicamente la revoca della nomina del Direttore Beatrice Venezi". - X Vai su X

Direttore del teatro. Simone Caffaz al curaro. Chiede l’accesso agli atti e punta alla Procura - Il consigliere all’attacco sul bando e sulla scelta "Voglio vedere la regolarità e la trasparenza di una procedura di cui già mesi prima si conosceva il nome del vincitore" . Scrive lanazione.it

«Il nuovo direttore degli ‘Animosi’? Avevo anticipato il suo nome appena pubblicato il bando» - CARRARA – «Il 9 giugno con riferimento all'avviso appena pubblicato (e poi annullato e ripubblicato) relativo alla nomina del nuovo direttore del teatro Animosi, nell'evidenziare le cose che non andav ... Secondo msn.com