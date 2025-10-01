Diretta Sinner-Tien oggi in finale all'ATP Pechino | prima sfida tra Jannik e il 19enne americano

Fanpage.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sinner sfida Tien nella finale del China Open 2025, la cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti live. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: diretta - sinner

Sinner-Alcaraz, streaming gratis e diretta TV Mediaset, Sky o Rai Sport? Dove vedere finale Masters 1000 Cincinnati

LIVE Sinner-Bublik 6-1, 6-1, 6-1, US Open 2025 in DIRETTA: devastante prova di forza. “Io non sono scarso, ma tu…”

Sinner-Bublik diretta 6-1, 6-1, 6-1: gli ottavi degli Us Open, in palio i quarti con Musetti. Dove vederla in chiaro (tv e streaming)

diretta sinner tien oggiSINNER-TIEN LIVE ALLE 8 SU SKY SPORT UNO - Il numero 2 al mondo sfida per il titolo l'americano Learner Tien (numero 52 del ranking). Scrive sport.sky.it

diretta sinner tien oggiDiretta Sinner-Tien oggi in finale all’ATP Pechino: prima sfida tra Jannik e il 19enne americano - Jannik affronta per la prima volta il 19enne statunitense arrivato qui dopo i ritiri di Musetti nei ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Diretta Sinner Tien Oggi