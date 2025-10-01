DIRETTA Roma-Lille Gasperini in conferenza stampa LIVE

Calciomercato.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico giallorosso alla vigilia della sfida contro i francesi per la seconda giornata della Leaghe Phase di Europa League La Roma torna subito a giocare in Europa League. Dopo la settimana perfetta Lazio-Nizza-Verona, i giallorossi cercano la seconda vittoria della League Phase che varrebbe un salto in avanti importante in classifica. Gasperini – calciomercato.it In conferenza stampa le parole di Gian Piero Gasperini che parla soprattutto della condizione della sua squadra e dei possibili cambi: “Il Lille è un’ottima squadra, molto organizzata, dinamica, gioca in modo offensivo. Ha avuto un inizio con risultati non favorevoli ma le prestazioni sono state sempre molto buone e positive. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

diretta roma lille gasperini in conferenza stampa live

© Calciomercato.it - DIRETTA Roma-Lille, Gasperini in conferenza stampa LIVE

In questa notizia si parla di: diretta - roma

Aston Villa-Roma (Amichevole, 06-08-2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici. Diretta TV su DAZN

Kaiserslautern-Roma, prima amichevole estiva: diretta su DAZN il 26 luglio alle 18

Kaiserslautern-Roma, streaming gratis e diretta TV Sky Sport, DAZN o Mediaset? Dove vedere amichevole

diretta roma lille gasperiniDIRETTA Roma-Lille, Gasperini in conferenza stampa LIVE - Il tecnico giallorosso alla vigilia della sfida contro i francesi per la seconda giornata della Leaghe Phase di Europa League La Roma torna subito a giocare in Europa League. Secondo calciomercato.it

diretta roma lille gasperiniGasperini diretta prima di Roma-Lilla, segui la conferenza di oggi Europa League - Il tecnico (con N'Dicka) incontra i giornalisti a Trigoria alla vigilia del secondo impegno di coppa: tutte le sue parole in tempo reale ... Secondo corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Diretta Roma Lille Gasperini