Su Calciomercato.it., tutte le notizie di oggi dal mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato e sulle partite delle squadre di Serie A ed estere in Europa Seconda giornata della tre giorni di coppe europee, oggi, tocca ancora alla Champions League dopo le vittorie di Inter e Atalanta ieri. Stasera è il turno di Napoli e Juventus, contro Sporting e Villarreal, ma ci saranno anche altri match molto interessanti, come Barcellona-Psg. DIRETTA Calciomercato, le notizie del 1 ottobre LIVE – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Su questi appuntamenti e non solo vi terremo aggiornati costantemente, con tutte le ultime notizie dai campi e anche con le news di calciomercato che, sotto traccia, tengono sempre banco. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - DIRETTA | Calciomercato, le notizie del 1 ottobre LIVE