Dina Manti pronta alla corsa verso il consiglio regionale | il saluto ai suoi concittadini

Lecceprima.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CORIGLIANO D’OTRANTO – È tempo di dimissioni per i sindaci che vogliono misurarsi nella prossima tornata elettorale per il rinnovo del consiglio regionale (23 e 24 novembre). Ieri è stata la volta della prima cittadina di Corigliano d’Otranto, che si candiderà con il Pd.In Piazza San Nicola. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

