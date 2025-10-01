Dimensioni della mappa di ghost of yotei a confronto con ghost of tsushima

Il nuovo videogioco Ghost of Yotei si presenta come un sequel che riprende molte caratteristiche del suo predecessore, Ghost of Tsushima. Presenta differenze significative nella configurazione delle mappe e nell’organizzazione degli spazi di gioco. Questo articolo analizza le principali caratteristiche del titolo, con particolare attenzione alla dimensione della mappa, alla disposizione delle regioni e alle innovazioni introdotte rispetto al capitolo precedente. dimensione della mappa di ghost of yotei: confronti e differenze. mappe e regioni principali. Ghost of Yotei si distingue per avere una mappa più ampia rispetto a Tsushima, considerata la più grande tra le creazioni di Sucker Punch. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Dimensioni della mappa di ghost of yotei a confronto con ghost of tsushima

In questa notizia si parla di: dimensioni - mappa

La mappa di Ghost of Yotei ha le stesse dimensioni di Tsushima ma sembra più grande - Gli sviluppatori di Sucker Punch hanno rivelato che la mappa di Ghost of Yotei ha le stesse dimensioni di quella di Ghost of Tsushima, ma sembra più grande per via di alcune soluzioni che lo studio ha ... Come scrive multiplayer.it

