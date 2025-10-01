Ci sono giochi che decidono di cambiare pelle senza stravolgere i propri connotati. Titoli che evolvono, come le creature che raccontano, ma non rinnegano l’identità con cui sono nati. Digimon Story: Time Stranger è uno di questi; è il punto di approdo di una serie che ha sempre oscillato tra tie-in anonimi e nostalgia, tra ambizione e budget contenuto, ma che oggi si presenta con un progetto più maturo, più rifinito, più consapevole. Digimon Story: Time Stringer è un gioco che non tradisce il suo spirito giapponese, anzi: lo rafforza e lo fa parlando con maggiore sicurezza, con più coraggio, e soprattutto con un equilibrio narrativo e tecnico che non si vedeva da tempo. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Digimon Story: Time Stranger, la recensione: ritorno a Digiworld