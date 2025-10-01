Dietrofront della Regione | si va verso l' ospedale unico del Vco
La Regione torna sui suoi passi e torna a parlare di un nuovo ospedale unico del Vco.Dopo oltre due anni dall'approvazione della delibera che prevedeva la ristrutturazione totale degli attuali ospedali di Verbania e Domodossola, definita "una scelta di buonsenso" dal consigliere regionale. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In ballo il futuro dell’ospedale. Verso il summit con la Regione - La presidente della Regione, Stefania Proietti, a luglio sarà a Spoleto per fare il punto della situazione sul futuro dell’ospedale. Come scrive lanazione.it
Regione chiede fondi per miglioramento sismico ospedale Foligno - La Giunta regionale ha approvato la richiesta di ammissione a finanziamento per l'intervento di miglioramento sismico dell'ospedale di Foligno, per un investimento complessivo di 19 milioni 433. Segnala ansa.it