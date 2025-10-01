Dietrofront della Regione | si va verso l' ospedale unico del Vco

La Regione torna sui suoi passi e torna a parlare di un nuovo ospedale unico del Vco.Dopo oltre due anni dall'approvazione della delibera che prevedeva la ristrutturazione totale degli attuali ospedali di Verbania e Domodossola, definita "una scelta di buonsenso" dal consigliere regionale. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

